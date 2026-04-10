Más que miedo, el mensaje detrás de las leyendas costarricenses

Las leyendas costarricenses forman parte de la memoria cultural del país y han pasado de generación en generación como relatos cargados de significado. Historias como La Segua, El Cadejos o La Llorona no solo buscaban asustar, sino también transmitir valores, advertencias y enseñanzas sobre el comportamiento social.

Especialistas en cultura popular señalan que estas narraciones reflejan temores colectivos, creencias religiosas, respeto por la naturaleza y normas sociales propias de distintas épocas de la historia nacional.

Muchas surgieron en contextos rurales, cuando la tradición oral era el principal medio para compartir conocimiento y experiencias entre comunidades.

Además de su valor simbólico, las leyendas siguen vigentes porque fortalecen el sentido de identidad y pertenencia cultural, especialmente cuando se comparten en familia o en espacios educativos.

En el video adjunto le contamos de dónde vienen estas historias y qué nos dicen sobre la forma en que los costarricenses han entendido su entorno a lo largo del tiempo.



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