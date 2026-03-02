¿Mareos al levantarse o girar la cabeza? Descubra cuándo sospechar vértigo posicional

¿Le ha ocurrido que se acuesta y, de pronto, siente que todo da vueltas? ¿Que al girarse en la cama el techo parece moverse sin control? Aunque muchas personas lo asocian con presión baja, en realidad podría tratarse de vértigo posicional, un problema mecánico del oído interno.

Este padecimiento, que según estadísticas internacionales es entre dos y tres veces más frecuente en mujeres, se desencadena con cambios específicos de posición y puede generar una intensa sensación de giro que dura segundos, pero resulta muy angustiante (ver video adjunto).

En Buen Día, la doctora Alexa Rodríguez nos explica por qué ocurre, cómo se diagnostica y qué maniobras pueden ayudar a aliviarlo. Si usted ha sentido estos episodios, esta entrevista puede darle claridad y tranquilidad.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.