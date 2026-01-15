Lograr mucho y creer poco: así se manifiesta el síndrome del impostor

¿Alguna vez usted ha sentido que no merece lo que ha logrado? Que en cualquier momento alguien descubrirá que “no es tan bueno” como creen. Esta sensación no es simple inseguridad: es el llamado síndrome del impostor.

Muchas personas lo viven en silencio, en el trabajo, en la familia, en la pareja e incluso frente al espejo. A pesar de los logros, persiste una voz interna que minimiza los éxitos y exagera los errores (ver video adjunto).

En Buen Día, la psicóloga Marcela Arce le ayuda a entender qué es este fenómeno, cómo se manifiesta y, sobre todo, cómo dejar de sabotearse a usted mismo, reconociendo su valor y sus capacidades reales.



