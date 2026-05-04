Lo que su cuerpo intenta decirle cuando se siente hinchado (y cómo escucharlo)

La sensación de hinchazón o pesadez que muchas personas experimentan a lo largo del día puede estar relacionada con la retención de líquidos, una condición frecuente cuyas causas van desde el consumo excesivo de sal y el sedentarismo hasta los cambios hormonales.

Ante este panorama, especialistas señalan que existen opciones naturales capaces de estimular la eliminación de líquidos en el organismo. Sin embargo, advierten que estas alternativas deben entenderse siempre como un complemento de hábitos de vida saludables, y no como soluciones aisladas.

Entre las recomendaciones generales, los expertos destacan la importancia de reducir el consumo de sodio, mantener una rutina de movimiento constante y elevar las piernas cuando la sensación de pesadez se hace presente, especialmente al final del día.

No obstante, cuando la retención de líquidos es persistente o intensa, la consulta médica resulta indispensable. Un especialista puede ayudar a descartar otras causas subyacentes que requieran atención específica.

En el video de Buen Día que aparece en la portada de este artículo, le explicamos cómo incorporar estas opciones de forma segura en su rutina diaria.

