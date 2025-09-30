Lo que hay que saber para identificar el Parkinson antes de los temblores

Aunque el Parkinson suele asociarse con temblores y dificultad para moverse, sus primeras señales pueden ser mucho más sutiles: alteraciones en el sueño, cambios en la escritura o incluso pérdida del olfato.



En Buen Día, el doctor Daniel Herrera, especialista en geriatría neurológica, nos explica por qué es crucial reconocer estos síntomas tempranos y cómo un diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia en la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad.



El Parkinson continúa siendo un reto para la medicina moderna. Comprender mejor sus señales y promover un reconocimiento temprano no solo facilita un abordaje más oportuno, también abre la posibilidad de tratamientos más efectivos y personalizados.



