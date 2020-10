Le mostramos joyas de colores neutros para combinar con su ropa

Si se siente indecisa a la hora de combinar su ropa con la joyería porque no sabe si los colores se complementan bien o no, le tenemos un consejo: use piezas en tonos neutros y le aseguramos que no va a fallar.



Jessica Flores, diseñadora de joyas, nos visitó para mostrarnos bellezas hechas totalmente a mano.

A la diseñadora de joyas la puede localizar en el teléfono 8810-3178.