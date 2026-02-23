¿Le duelen las rodillas? Aprenda a diferenciar entre desgaste e inflamación

¿A usted le duele la rodilla cuando sube gradas, se agacha a limpiar o pasa mucho tiempo de pie en la cocina? Ese dolor puede deberse al desgaste propio de los años, pero también podría estar relacionado con inflamación. Y saber la diferencia es clave para recibir el tratamiento adecuado.

En Buen Día nos acompañó el ortopedista Daniel Izrael, quien explicó qué está ocurriendo en sus rodillas y cuáles señales indican que es momento de consultar a un especialista (ver video adjunto).

No ignore las molestias persistentes. Entender el origen del dolor es el primer paso para recuperar su movilidad y mejorar su calidad de vida.

