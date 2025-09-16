¿Le duelen e hinchan las piernas seguido? Estas son las señales de que debe ir al médico

La inflamación en las piernas es una condición común que muchas personas suelen pasar por alto. Sin embargo, este malestar puede ser más que un síntoma pasajero y, en algunos casos, representar una advertencia de problemas de salud de mayor gravedad.

Este martes en Buen Día, el doctor Marcial Fallas, especialista en cirugía vascular periférica, responde las principales dudas de los televidentes. Durante la entrevista, el médico explicó que las causas pueden ir desde la retención de líquidos hasta enfermedades venosas más complejas (repase la información completa en el video adjunto).

Fallas recomienda consultar con un especialista cuando la hinchazón es recurrente, dolorosa o persistente, ya que podría estar vinculada con problemas circulatorios que requieren atención médica.

