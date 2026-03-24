¿Le cuesta recibir críticas? Esto es lo que pasa en su mente y cómo afrontarlo

Recibir críticas no siempre resulta sencillo. Incluso cuando se expresan con buena intención, suelen generar incomodidad, inseguridad o molestia.

De acuerdo con especialistas, esto ocurre porque el cerebro puede interpretar ciertos comentarios como señales de amenaza social, lo que activa respuestas emocionales que buscan proteger al individuo.

Comprender este proceso permite abordar la crítica desde una perspectiva más consciente y desarrollar herramientas para gestionarla de forma saludable en la vida cotidiana.

Entre las recomendaciones destacan evitar responder de inmediato, escuchar sin interrumpir y pedir ejemplos concretos que ayuden a comprender mejor el señalamiento. También se aconseja tomar únicamente lo que resulte útil, recordar que se trata de una opinión, valorar si proviene de una fuente confiable y establecer límites cuando exista irrespeto.



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