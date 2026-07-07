¿Le cuesta peinarse o ponerse una camisa? Conozca qué es el hombro congelado

El dolor al levantar el brazo, peinarse, ponerse una camisa o dormir puede estar relacionado con una condición conocida como hombro congelado.

Este problema afecta la movilidad de la articulación y puede generar dolor, rigidez y dificultad para realizar actividades cotidianas.

Un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado ayudan a recuperar el movimiento y evitar que la condición avance.

El fisioterapeuta Carlos Calderón comparte tres recomendaciones para cuidar los hombros:

Mueva diariamente la articulación.

Realice ejercicios de fuerza guiados.

No ignore el dolor y consulte a un profesional si persiste.

En el video adjunto explicamos cómo detectar esta condición y cuáles acciones pueden ayudar a mantener los hombros saludables.

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