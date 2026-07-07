Estilo de Vida
¿Le cuesta peinarse o ponerse una camisa? Conozca qué es el hombro congelado
Un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado ayudan a recuperar el movimiento y evitar que la condición avance.
El dolor al levantar el brazo, peinarse, ponerse una camisa o dormir puede estar relacionado con una condición conocida como hombro congelado.
Este problema afecta la movilidad de la articulación y puede generar dolor, rigidez y dificultad para realizar actividades cotidianas.
Un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado ayudan a recuperar el movimiento y evitar que la condición avance.
El fisioterapeuta Carlos Calderón comparte tres recomendaciones para cuidar los hombros:
- Mueva diariamente la articulación.
- Realice ejercicios de fuerza guiados.
- No ignore el dolor y consulte a un profesional si persiste.
En el video adjunto explicamos cómo detectar esta condición y cuáles acciones pueden ayudar a mantener los hombros saludables.
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