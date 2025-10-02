¿Le cuesta dormir por levantarse tanto al baño? Estas pueden ser las razones

Junto al urólogo José Ardón, abordamos un problema que muchas personas prefieren callar: la necesidad de orinar varias veces durante la noche. Esta condición, conocida como nicturia, puede afectar profundamente la calidad del sueño y dejarle exhausto al día siguiente.

En entrevista con Buen Día, el especialista nos explica cuatro causas comunes —desde el consumo excesivo de líquidos antes de dormir hasta condiciones médicas como la hiperplasia prostática— y cómo podemos disminuir las molestias (ver video adjunto).

Dormir mejor sí es posible, y entender el origen del problema es el primer paso.

