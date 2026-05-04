¿Le cuesta concentrarse? Pruebe estos ejercicios mentales

¿Le pasa que olvida cosas con frecuencia o siente fatiga mental? Especialistas en salud coinciden en que el cerebro, al igual que el cuerpo, necesita estimulación constante para mantenerse activo. Organismos como la Organización Panamericana de la Salud destacan que actividades simples pueden ayudar a fortalecer la memoria y la concentración.

Incorporar ejercicios mentales en la rutina diaria puede marcar una diferencia significativa, especialmente con el paso de los años.

Algunas opciones efectivas incluyen:

Resolver sopas de letras o crucigramas.

Jugar memoria con cartas o aplicaciones.

Leer y comentar lo aprendido.

Aprender algo nuevo, como un idioma o habilidad.

Realizar juegos de lógica o rompecabezas.

Estas actividades ayudan a crear nuevas conexiones neuronales y a mantener la agilidad mental. Además, dormir bien, mantenerse activo físicamente y llevar una alimentación balanceada complementan el cuidado del cerebro.

En el video adjunto le mostramos ejercicios prácticos para estimular su mente de forma entretenida.

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