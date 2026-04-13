Las tres molestias respiratorias que más afectan en esta época

El país cerró el último año con cerca de 1 millón 600 mil casos de infecciones respiratorias, según reportes del Ministerio de Salud, lo que confirma que siguen siendo una de las principales causas de consulta médica en Costa Rica.

Durante esta época, especialistas advierten sobre tres afecciones frecuentes (ver video adjunto):

Tos persistente después de la gripe, que puede durar varias semanas.​

después de la gripe, que puede durar varias semanas.​ Crisis asmáticas , especialmente en personas sensibles a cambios climáticos.

, especialmente en personas sensibles a cambios climáticos. Exposición al polvo del Sahara, que puede irritar vías respiratorias.

Autoridades sanitarias recomiendan medidas sencillas como mantener ventilación en casa, hidratarse bien, usar mascarilla si hay síntomas respiratorios y evitar exposición prolongada a polvo o humo.





En Buen Día le explicamos cómo diferenciar estas molestias y cuándo es importante consultar con un especialista.