Estilo de Vida
Las tendencias en vestidos de novia que marcarán el 2026
Estos diseños apuestan por la elegancia, la comodidad y la personalización para novias, familiares e invitadas.
Las tendencias en moda nupcial continúan evolucionando y ofrecen propuestas para distintos estilos de celebración.
Los vestidos de novia destacan por sus líneas naturales, diseños versátiles y detalles que reflejan la personalidad de cada mujer.
La comodidad gana protagonismo sin dejar de lado la elegancia.
Las opciones para madres de los novios, hermanas e invitadas también muestran una mayor variedad de diseños y colores sofisticados.
La moda para bodas busca acompañar largas jornadas de celebración con prendas funcionales y estilos refinados.
En el video adjunto conocerá las tendencias que inspiran las bodas de este año.
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.