Las tendencias en vestidos de novia que marcarán el 2026

Las tendencias en moda nupcial continúan evolucionando y ofrecen propuestas para distintos estilos de celebración.

Los vestidos de novia destacan por sus líneas naturales, diseños versátiles y detalles que reflejan la personalidad de cada mujer.

La comodidad gana protagonismo sin dejar de lado la elegancia.

Las opciones para madres de los novios, hermanas e invitadas también muestran una mayor variedad de diseños y colores sofisticados.

La moda para bodas busca acompañar largas jornadas de celebración con prendas funcionales y estilos refinados.

En el video adjunto conocerá las tendencias que inspiran las bodas de este año.

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