Estilo de Vida
Las prendas que transforman su figura sin cambiar de talla
Conocer cortes, colores y accesorios adecuados puede marcar la diferencia al vestir y potenciar la figura sin gastar de más ni seguir tendencias pasajeras.
Elegir bien las prendas no depende de la talla, sino de conocer cuáles cortes, colores y accesorios favorecen su silueta. Algunas piezas básicas pueden ayudarle a estilizar visualmente la figura y lograr un look más equilibrado sin necesidad de renovar todo el clóset.
Especialistas en asesoría de imagen recomiendan incluir elementos versátiles que aporten estructura y proporción al cuerpo.
Estos detalles pueden generar un efecto visual favorecedor y aumentar la seguridad al vestir en distintas ocasiones.
En Buen Día le mostramos cómo combinarlos correctamente para lograr un estilo práctico, elegante y favorecedor según su silueta.
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