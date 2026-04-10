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Estilo de Vida

Las prendas que transforman su figura sin cambiar de talla

Conocer cortes, colores y accesorios adecuados puede marcar la diferencia al vestir y potenciar la figura sin gastar de más ni seguir tendencias pasajeras.

Por Teletica.com Redacción 10 de abril de 2026, 10:04 AM

Elegir bien las prendas no depende de la talla, sino de conocer cuáles cortes, colores y accesorios favorecen su silueta. Algunas piezas básicas pueden ayudarle a estilizar visualmente la figura y lograr un look más equilibrado sin necesidad de renovar todo el clóset.

Especialistas en asesoría de imagen recomiendan incluir elementos versátiles que aporten estructura y proporción al cuerpo.

Estos detalles pueden generar un efecto visual favorecedor y aumentar la seguridad al vestir en distintas ocasiones.

En Buen Día le mostramos cómo combinarlos correctamente para lograr un estilo práctico, elegante y favorecedor según su silueta.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.

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