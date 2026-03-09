La vida ocurre hoy: por qué es clave aprender a disfrutar el presente

Muchas veces vivimos con la mirada puesta en el futuro; el próximo trabajo, el próximo viaje o la siguiente etapa de la vida. Soñar, proponerse metas y trabajar por ellas es positivo, pero en ese camino también existe un riesgo silencioso: olvidar que la vida sucede en el presente.

Cuando la mente permanece constantemente en lo que viene, se pierde la oportunidad de disfrutar lo que ya está ocurriendo. Los momentos cotidianos, las pequeñas alegrías y los aprendizajes del día a día también forman parte esencial de una vida plena (ver video adjunto en la portada).

Por eso, hoy en Buen Día conversamos con Stephanie Campos, quien comparte reflexiones y consejos para aprender a valorar el presente, mantener el equilibrio emocional y recordar que la vida no solo se construye con lo que soñamos, sino también con lo que vivimos hoy.



