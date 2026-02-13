La moda siempre vuelve: los estilos del pasado que dominan el presente
Expertas en moda repasaron las décadas de los 60, 70 y 80, y explicaron cómo estas tendencias siguen presentes en la actualidad a través de prendas.
¿Sabía usted que hay modas que no se olvidan, solo esperan su momento para regresar con fuerza? Los años 60, 70 y 80 siguen más vivos que nunca en nuestras vitrinas y redes sociales.
Doña Amanda Moncada, experta en moda, revivió con nosotros estas décadas que transformaron la manera de vestir y que hoy continúan influyendo en nuestro estilo diario. Campanas, estampados llamativos, chaquetas estructuradas y colores vibrantes demuestran que la moda tiene algo mágico: nunca desaparece, solo se reinventa.
Además, en esta entrevista de Buen Día, Luigina Campos nos lleva a viajar en el tiempo para descubrir qué tendencias del pasado siguen marcando el presente. Tal vez usted ya tenga en su clóset una pieza icónica… y no lo sabe (ver video adjunto).
