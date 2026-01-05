La importancia de la colonoscopia: prevención que salva vidas

La colonoscopia es un procedimiento médico que permite no solo identificar lesiones en el colon, sino también eliminar pólipos antes de que se conviertan en tumores. Su valor preventivo la convierte en un estudio fundamental para la detección temprana de enfermedades graves.

Durante esta entrevista se explica en qué consiste el procedimiento, cómo prepararse correctamente y qué tipo de hallazgos pueden detectarse a tiempo (ver video adjunto).

El gastroenterólogo Henry Zamora detalla por qué la colonoscopia es una herramienta clave en la prevención y el cuidado responsable de la salud digestiva.

