La historia detrás de Asocardi, una iniciativa que late por los más vulnerables

Lo que inició como una visita entre amigos a comunidades cabécares en el Valle de la Estrella, hoy es un proyecto que lleva salud, esperanza e ilusión a comunidades indígenas en fechas especiales. Una iniciativa que demuestra cómo la vocación y la solidaridad pueden transformar realidades.



En la conversación que aparece en el video de la portada, nos acompañan el doctor Juan Pablo Solís, fundador del proyecto, la doctora Bibi Ibarguen y la enfermera Eylin Monge, miembros de la Asociación Pro Ayuda Unidades de Cardiología. Ellos nos comparten la historia detrás de Asocardi y el impacto humano que sigue creciendo con los años.

