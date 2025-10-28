Jugos que mantienen sus ojos saludables

Lo que se come influye más en la vista de lo que muchos piensan. Incluir jugos naturales ricos en vitaminas A, C y E en su dieta diaria puede ser una forma sencilla y efectiva de proteger la salud ocular.



Frutas como la zanahoria, la naranja y el kiwi no solo aportan energía, sino que también ayudan a fortalecer la retina y prevenir enfermedades como las cataratas o la degeneración macular. Estas vitaminas actúan como antioxidantes que combaten el daño celular y reducen el riesgo de deterioro visual con el paso de los años.



De acuerdo con especialistas, la vitamina A es esencial para mantener la visión nocturna y el buen funcionamiento de la córnea, la vitamina C protege los tejidos oculares del estrés oxidativo, y la vitamina E contribuye a frenar el envejecimiento celular. Al combinarlas en jugos naturales, el cuerpo recibe un refuerzo que beneficia directamente a los ojos y al sistema inmunológico.



Preparar estos batidos en casa es fácil: basta con licuar zanahoria, naranja y kiwi con un poco de agua o hielo. Lo importante es consumirlos frescos para aprovechar al máximo sus nutrientes.



Si desea conocer más sobre cómo cuidar su salud visual a través de la alimentación y qué otros alimentos pueden ayudar a prevenir enfermedades oculares, puede repasar el reportaje completo en la portada.

