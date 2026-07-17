Jengibre y cúrcuma: lo que dice la evidencia sobre el dolor articular
Conozca qué beneficios atribuye la evidencia científica al jengibre y la cúrcuma y por qué estos alimentos no reemplazan el tratamiento médico.
El dolor articular puede afectar la calidad de vida. Actividades como caminar, cocinar o abrir un frasco pueden convertirse en un reto.
El tratamiento debe ser indicado por un profesional en salud: sin embargo, algunos alimentos con propiedades antiinflamatorias pueden formar parte del cuidado integral.
En Buen Día explicamos qué dice la evidencia científica sobre el jengibre y la cúrcuma. Ambos ingredientes naturales podrían contribuir a disminuir la inflamación y aliviar el dolor articular como complemento del tratamiento médico.
En el video adjunto conocerá en cuáles casos pueden ser una opción de apoyo y por qué nunca sustituyen la atención médica.
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