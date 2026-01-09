Insulina: la hormona que puede alterar todo su equilibrio

La insulina no solo regula el azúcar en la sangre. Cuando se produce en exceso, puede desencadenar una cadena de efectos que afectan su energía, su estado de ánimo y hasta la salud de su piel.

En Buen Día, el endocrinólogo Javier Calvo explicó por qué los desajustes en esta hormona están vinculados no solo a la diabetes, sino también a síntomas como fatiga persistente, ansiedad y cambios emocionales (ver video adjunto).

Una conversación clave para entender mejor su cuerpo y prevenir problemas a largo plazo.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.



