Insulina: la hormona que puede alterar todo su equilibrio

Esta entrevista es clave para entender mejor su cuerpo y prevenir problemas a largo plazo.

Por Teletica.com Redacción 9 de enero de 2026, 9:11 AM

La insulina no solo regula el azúcar en la sangre. Cuando se produce en exceso, puede desencadenar una cadena de efectos que afectan su energía, su estado de ánimo y hasta la salud de su piel.

En Buen Día, el endocrinólogo Javier Calvo explicó por qué los desajustes en esta hormona están vinculados no solo a la diabetes, sino también a síntomas como fatiga persistente, ansiedad y cambios emocionales (ver video adjunto). 

Una conversación clave para entender mejor su cuerpo y prevenir problemas a largo plazo.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

