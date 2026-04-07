¿Incapacidad por ansiedad o depresión? Estos son sus derechos laborales en Costa Rica

La Caja Costarricense de Seguro Social registró más de 78 mil incapacidades por trastornos de salud mental y del comportamiento en 2024.

Si usted enfrenta una situación de este tipo, es importante que conozca los derechos que le protegen. La incapacidad médica cubre su salario según la normativa vigente, resguarda su confidencialidad y obliga al patrono a respetar el proceso mientras usted recibe tratamiento (ver video adjunto en la portada).

Además, ningún trabajador puede ser sancionado por presentar una incapacidad debidamente emitida, ni discriminado por su condición de salud. Buscar ayuda profesional es un paso necesario para su bienestar.

Conversamos con un experto y le explicamos cuáles son sus derechos y qué responsabilidades tiene el patrono cuando la salud mental requiere atención.

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