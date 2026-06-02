Huesos fuertes: cómo prevenir la osteoporosis después de los 50 años

La osteoporosis es una enfermedad que debilita los huesos y aumenta el riesgo de fracturas. Su incidencia crece después de los 50 años.

Un estudio realizado en el Hospital San Juan de Dios encontró que cerca de nueve de cada diez mujeres mayores de esa edad presentan riesgo de desarrollar osteoporosis o algún grado de fragilidad ósea (ver video adjunto).

La pérdida de masa ósea suele pasar desapercibida. Muchas personas reciben el diagnóstico tras una caída o una fractura.

La prevención y la detección temprana ayudan a reducir complicaciones y a preservar la calidad de vida. El cuidado de los huesos requiere una alimentación adecuada, actividad física regular y controles médicos oportunos.

En el video adjunto de Buen Día, tres especialistas explican cómo proteger la salud ósea y fortalecer los huesos.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de la revista matutina en nuestro canal de YouTube.