Estilo de Vida
Hormigueo y dolor en las manos: así se manifiesta el túnel carpiano
Se trata de una condición frecuente, especialmente en personas que realizan movimientos repetitivos como escribir, usar herramientas o trabajar con computadoras.
¿Siente hormigueo, dolor o adormecimiento en las manos? El síndrome del túnel carpiano es una condición frecuente, especialmente en personas que realizan movimientos repetitivos como escribir, usar herramientas o trabajar con computadoras.
Este padecimiento ocurre cuando el nervio mediano se comprime a nivel de la muñeca, generando molestias que pueden afectar la calidad de vida si no se atienden a tiempo.
Algunas señales de alerta incluyen:
- Hormigueo en dedos, especialmente pulgar, índice y medio.
- Dolor que puede extenderse al brazo.
- Debilidad al sujetar objetos.
- Sensación de adormecimiento nocturno.
- Dificultad para realizar tareas finas.
En el video adjunto le explicamos cómo aliviar el dolor y cuándo buscar atención médica.
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