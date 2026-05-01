Hormigueo y dolor en las manos: así se manifiesta el túnel carpiano

¿Siente hormigueo, dolor o adormecimiento en las manos? El síndrome del túnel carpiano es una condición frecuente, especialmente en personas que realizan movimientos repetitivos como escribir, usar herramientas o trabajar con computadoras.

Este padecimiento ocurre cuando el nervio mediano se comprime a nivel de la muñeca, generando molestias que pueden afectar la calidad de vida si no se atienden a tiempo.

Algunas señales de alerta incluyen:

Hormigueo en dedos, especialmente pulgar, índice y medio.

Dolor que puede extenderse al brazo.

Debilidad al sujetar objetos.

Sensación de adormecimiento nocturno.

Dificultad para realizar tareas finas.

En el video adjunto le explicamos cómo aliviar el dolor y cuándo buscar atención médica.

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