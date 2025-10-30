Hipertensión silenciosa en mujeres: señales para detectarla a tiempo

Aunque asociamos el dolor de cabeza o la visión borrosa con la presión alta, más de la mitad de los casos no presentan síntomas.



La cardióloga Juliana Salas explica cómo detectar a tiempo la hipertensión en mujeres, por qué aumenta después de los 50 años y cuáles cambios sencillos en la vida diaria pueden marcar la diferencia. Un mensaje clave: la prevención salva vidas (ver video adjunto).



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.