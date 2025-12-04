Hernias de disco: cómo prevenir y tratar sin cirugía

Probablemente, en algún momento le ha dolido la espalda. No es casualidad: cerca del 75% de las molestias se asocian a daños en los discos intervertebrales, entre ellos la conocida hernia de disco.

La buena noticia es que, en muchos casos, se puede evitar llegar a una cirugía. Existen técnicas y tratamientos efectivos que permiten manejar esta condición de manera segura y menos invasiva (ver video adjunto).

El neurocirujano especialista en columna, doctor Eduardo Huertas, estuvo con nosotros en Buen Día para explicar cómo identificar señales de alerta, qué cuidados adoptar y cuándo buscar ayuda profesional. Su columna es clave para su bienestar… y atenderla a tiempo puede cambiar su calidad de vida.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.