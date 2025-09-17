Hepatitis virales: las señales que pueden alertar sobre un hígado enfermo

Cuando pensamos en virus, la mayoría los asocia a resfriados, gripes o incluso a la varicela. Sin embargo, existen otros que atacan directamente al hígado y que, en muchos casos, pasan inadvertidos. Algunos de ellos se pueden contraer de maneras tan cotidianas como beber agua contaminada.



El hepatólogo Wagner Ramírez explicó que las hepatitis virales representan un riesgo silencioso para la salud, pues en sus etapas iniciales pueden no mostrar síntomas claros. Aun así, el daño que provocan en el hígado puede ser severo si no se detectan a tiempo (repase la información en el video adjunto).

Entre las medidas de prevención recomendadas están el consumo de agua segura, la adecuada manipulación de los alimentos y la aplicación de vacunas disponibles contra algunos de estos virus. Además, el especialista advirtió que es importante consultar con un médico cuando se presentan señales como fatiga persistente, ictericia (color amarillento en piel y ojos), náuseas o dolor abdominal.



Las hepatitis virales son tratables si se diagnostican de manera temprana, por lo que la información y la prevención son claves para evitar complicaciones.



