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¿Hace cuánto no se toma la presión? Este descuido puede salir caro

La hipertensión puede causar daños progresivos en órganos como el corazón, el cerebro y los riñones.

Por Teletica.com Redacción 31 de julio de 2026, 9:17 AM

La hipertensión suele avanzar sin síntomas. La presión arterial elevada puede causar daños progresivos en órganos como el corazón, el cerebro y los riñones.

Por esta razón, es conocida como la 'enfermedad silenciosa'. Muchas personas desconocen que tienen la presión alta y no reciben atención a tiempo.

El cardiólogo Jonathan Poveda explicó cuáles son los principales factores de riesgo y qué señales deben motivar una consulta médica.

El especialista también destacó la importancia de medir la presión arterial de forma regular. Este control permite detectar valores elevados y buscar atención médica cuando sea necesario.

El seguimiento adquiere especial importancia en las personas con mayor riesgo de desarrollar hipertensión. La edad, los antecedentes familiares, el sobrepeso y algunos hábitos de vida pueden aumentar la posibilidad de presentar esta condición.

Conocer los niveles de presión arterial permite tomar medidas preventivas y recibir tratamiento oportuno. Un control periódico puede ayudar a reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares.

Repase la entrevista completa con Jonathan Poveda en el video adjunto.

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