¿Hace cuánto no se toma la presión? Este descuido puede salir caro

La hipertensión suele avanzar sin síntomas. La presión arterial elevada puede causar daños progresivos en órganos como el corazón, el cerebro y los riñones.

Por esta razón, es conocida como la 'enfermedad silenciosa'. Muchas personas desconocen que tienen la presión alta y no reciben atención a tiempo.

El cardiólogo Jonathan Poveda explicó cuáles son los principales factores de riesgo y qué señales deben motivar una consulta médica.

El especialista también destacó la importancia de medir la presión arterial de forma regular. Este control permite detectar valores elevados y buscar atención médica cuando sea necesario.

El seguimiento adquiere especial importancia en las personas con mayor riesgo de desarrollar hipertensión. La edad, los antecedentes familiares, el sobrepeso y algunos hábitos de vida pueden aumentar la posibilidad de presentar esta condición.

Conocer los niveles de presión arterial permite tomar medidas preventivas y recibir tratamiento oportuno. Un control periódico puede ayudar a reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares.

Repase la entrevista completa con Jonathan Poveda en el video adjunto.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.