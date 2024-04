Hablamos sobre el limbo emocional de los "casi algo"

2 de abril de 2024, 9:12 AM

En el complejo mundo de las relaciones amorosas, existe una zona gris ocupada por aquellas parejas que se encuentran en un constante estado de ambigüedad, donde son "casi algo" y "casi nada" al mismo tiempo.



Esta dinámica tan particular desafía la percepción tradicional del amor y la definición clara de una relación.



Paulette Villafranca es coach de bienestar y explica las características que tienen estas parejas que viven en este limbo emocional (ver entrevista completa en el video adjunto).



Entre las características que resalta Villafranca sobre los “casi algo” destacan que son ambiguos, no tienen planificación ni proyección, no tienen compromiso en la relación y una de las partes marca el ritmo de la relación, mientras la otra parte solo acepta.