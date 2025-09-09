Hábitos que vacían su billetera en el supermercado y cómo corregirlos

¿Le ha pasado que va al supermercado con un presupuesto definido y, al salir, el dinero no le alcanza para todo lo que necesita? Más allá del aumento en los precios, hay errores comunes que cometemos al hacer las compras y que hacen que el dinero "se nos escape".



El asesor financiero Jorge Solís nos acompaña hoy en Buen Día para revelar cuáles hábitos influyen en nuestro bolsillo: desde ir con hambre a hacer la compra hasta no llevar lista. Además, le proporciona consejos prácticos para optimizar sus compras y cuidar mejor sus finanzas.

