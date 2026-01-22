Gota: los tratamientos que sí funcionan y los que debe evitar

La gota es una condición dolorosa que puede afectar seriamente la calidad de vida, pero no todos los tratamientos populares o consejos caseros son efectivos. Incluso, algunos podrían empeorar los síntomas.

En Buen Día le contamos qué prácticas realmente ayudan a aliviar los dolores causados por la gota y cuáles no son recomendadas por los especialistas.

Para aclarar dudas y orientar de forma segura, el doctor Fabio Hernández, nefrólogo, explica cómo manejar esta condición de manera adecuada y qué hábitos pueden marcar la diferencia.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.