Gastroscopía y colonoscopía: para qué sirven y cuándo se recomiendan

Muchas enfermedades del sistema digestivo pueden avanzar durante años sin presentar síntomas. La detección temprana permite iniciar tratamientos oportunos y reducir el riesgo de complicaciones.

En Buen Día, el gastroenterólogo Farhad Rezvani explicó para qué sirven la gastroscopía y la colonoscopía, cuándo se recomiendan y qué enfermedades pueden detectar.

Estos estudios permiten evaluar el estado del aparato digestivo y facilitan el diagnóstico de diferentes padecimientos en etapas iniciales.

En el video adjunto encontrará respuestas a las consultas más frecuentes sobre ambos procedimientos y conocerá la importancia de realizarlos cuando el especialista lo indique.

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