¿Frío o calor? Aprenda cuándo usar cada terapia para aliviar el dolor

Una bolsa de hielo o una compresa caliente pueden aliviar el dolor. La elección depende del tipo de lesión y del momento en que aparece.

La fisioterapeuta Ivone Monge explicó en Buen Día las diferencias entre ambas terapias. También indicó en cuáles casos ofrecen mejores resultados (ver video adjunto).

Durante la entrevista abordó situaciones frecuentes como el dolor de rodilla, las contracturas de cuello, las lesiones de tobillo y los dolores musculares.

La especialista también compartió recomendaciones para evitar errores durante la recuperación y obtener mejores resultados.

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