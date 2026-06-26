Fetuccini a la huancaína con lomito saltado: una explosión de sabor peruano

La gastronomía peruana destaca por sus sabores intensos y la combinación de ingredientes tradicionales.

En la cocina de Buen Día aprendimos a preparar un platillo que reúne dos clásicos de esta cultura culinaria.

Esta receta mezcla la textura cremosa de la salsa huancaína con el sabor del lomo saltado. El resultado es un almuerzo completo, colorido y lleno de sabor.

Ingredientes:

½ cebolla morada.

150 g de lomo de res.

½ tomate.

1 ramita de culantro.

3 ml de salsa china.

3 ml de vinagre.

2 ml de aceite vegetal y aceite de sésamo.

1 pizca de ajo.

1 pizca de pimienta.

1 pizca de comino.

En el video adjunto encontrará el paso a paso para preparar este fetuccini a la huancaína con lomito saltado y disfrutar un plato con auténtico sabor peruano.

¿Se anima a probar la receta en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



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