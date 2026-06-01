Fatiga y cambios de peso: señales de alerta de problemas tiroideos

La tiroides es una glándula ubicada en la parte frontal del cuello. Su función influye en el metabolismo, la temperatura corporal y el nivel de energía.



Muchas personas presentan alteraciones tiroideas sin identificar los síntomas. Esta situación puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento. Entre las afecciones más frecuentes se encuentran el hipotiroidismo, el hipertiroidismo y los nódulos tiroideos.



La fatiga persistente, los cambios de peso sin causa aparente, la caída del cabello y las variaciones en el estado de ánimo son algunas señales de alerta.



El diagnóstico suele realizarse mediante exámenes de sangre y estudios complementarios.



En Buen Día analizamos tres de las enfermedades tiroideas más comunes, sus síntomas y las alternativas de tratamiento.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.