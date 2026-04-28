Exámenes que pueden marcar la diferencia en la salud de su corazón

En Costa Rica, una de cada tres muertes está relacionada con enfermedades cardiovasculares, según datos del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Estas cifras ubican los padecimientos del corazón entre las principales causas de fallecimiento en el país.

La detección temprana y la prevención son determinantes para reducir el riesgo. Especialistas señalan que existen tres exámenes clave que pueden ayudar a identificar problemas cardíacos antes de que se agraven.

La elección de estas pruebas depende de factores como antecedentes familiares, niveles de presión arterial, estilo de vida y síntomas como fatiga o dolor en el pecho (ver video adjunto en la portada).

A esto se suma la importancia de hábitos saludables como una alimentación equilibrada, la actividad física regular y evitar el tabaquismo.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.