Evalúe su memoria en menos de 10 minutos
En Costa Rica, se estima que unas 35 mil personas viven con algún tipo de demencia, y los especialistas advierten que esta cifra podría duplicarse en los próximos años. La detección temprana es clave, y existen pruebas sencillas que pueden realizarse en pocos minutos para conocer el estado de la memoria.
El doctor Daniel Herrera, especialista en Geriatría Neurológica, nos explicó cómo funcionan estas evaluaciones, qué significado tienen sus resultados y qué pasos seguir si se detecta alguna alteración (ver video adjunto).
