¿Estreñimiento constante? Estas señales podrían advertir un problema

No tomar suficiente agua ni consumir fibra con frecuencia puede hacer que el sistema digestivo se resienta. Uno de los problemas más comunes asociados a esto es el estreñimiento, una molestia que muchas personas tienden a normalizar, pero que puede afectar más de lo que parece.



Este trastorno no solo genera malestar físico, también impacta en el bienestar general. La hinchazón, el dolor abdominal y la dificultad para evacuar con regularidad son señales que el cuerpo envía para advertir que algo no está funcionando bien.



Para conocer más sobre este tema, hablamos con el gastroenterólogo Farhad Rezvani, quien señala que muchas personas no identifican a tiempo los síntomas del estreñimiento y terminan viéndolos como parte de su día a día.



La buena noticia es que con ajustes simples, como mejorar la hidratación, incorporar más fibra en la alimentación y mantener una rutina activa, es posible recuperar el equilibrio digestivo.



En el video adjunto, el doctor Rezvani detalla cómo identificar el problema, qué cambios pueden marcar la diferencia y cuándo es momento de consultar con un especialista.



