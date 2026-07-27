Estos sencillos ejercicios con las manos ayudan a estimular el cerebro

Mover las manos parece una acción automática; sin embargo, cada movimiento requiere un complejo trabajo del cerebro y del sistema nervioso.

En cuestión de milésimas de segundo, el cerebro planifica cada acción, envía señales a los músculos y ajusta el movimiento para lograr precisión.

La neuropsicóloga Guiselle Solano explicó cómo los ejercicios de coordinación manual pueden convertirse en una herramienta sencilla para estimular el cerebro.

Estas actividades también permiten trabajar funciones cognitivas como la atención, la concentración y la planificación.

El trabajo con ambas manos al mismo tiempo plantea retos para el cerebro. La coordinación exige concentración y una adecuada organización de los movimientos.

Durante el segmento de Buen Día, Solano mostró ejercicios sencillos para practicar en casa. Las actividades requieren pocos recursos y pueden adaptarse a distintas edades.

Los ejercicios de coordinación manual ofrecen una forma dinámica de mantener el cerebro activo; además, permiten incorporar pequeños desafíos a la rutina diaria.

En el video adjunto encontrará una demostración de estos ejercicios y conocerá cómo pequeños retos de coordinación pueden convertirse en una forma divertida de estimular el cerebro.

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