¿Estómago pesado? Tres “shots” naturales que prometen aliviar la digestión

La sensación de pesadez estomacal es una molestia frecuente, especialmente en personas que han tenido que consumir varios medicamentos. Ante esto, existen alternativas naturales que pueden incorporarse como complemento para favorecer la digestión de forma sencilla.



Algunas combinaciones de ingredientes naturales han ganado popularidad por sus posibles beneficios digestivos, gracias a propiedades que ayudan a reducir la inflamación y mejorar el funcionamiento del sistema gastrointestinal.



La primera opción consiste en una mezcla de jengibre, miel y limón. Estos ingredientes son conocidos por sus propiedades digestivas y antiinflamatorias, lo que los convierte en una alternativa para aliviar la incomodidad estomacal.



La segunda preparación combina hierbabuena, pepino y limón. Esta mezcla destaca por su efecto refrescante, además de su capacidad para apoyar el proceso digestivo y brindar una sensación de ligereza.



La tercera opción incluye vinagre de manzana y canela, una combinación tradicional que se ha utilizado para estimular la digestión y contribuir al equilibrio del sistema digestivo.



Estas bebidas pueden integrarse dentro de hábitos saludables como un complemento, pero es importante tener presente que no sustituyen tratamientos médicos ni recomendaciones profesionales. Ante cualquier malestar persistente, se recomienda consultar con un especialista.



Repase el detalle de la preparación en el video que aparece en portada.