Estas son las opciones para transformar la apariencia de su sonrisa

La apariencia de los dientes puede influir en la seguridad de una persona al sonreír. La posición dental, el color, la forma y la cantidad de encía visible son algunos aspectos que generan inquietudes entre los pacientes.

La odontología estética ofrece distintas alternativas para mejorar la apariencia de la sonrisa. Cada procedimiento responde a necesidades diferentes y requiere una valoración profesional.

La odontóloga Laura Segura explicó en Buen Día las opciones más utilizadas y las características de cada tratamiento.

Entre las alternativas se encuentran los alineadores transparentes. Este tratamiento permite corregir la posición de los dientes mediante dispositivos removibles y discretos.

Las carillas de resina o porcelana representan otra opción. Estos procedimientos permiten modificar aspectos relacionados con la forma, el tamaño y el color de los dientes.

Los implantes dentales ofrecen una alternativa para sustituir piezas dentales ausentes. La gingivoplastia permite modificar el contorno de la encía y mejorar la proporción de la sonrisa.

El blanqueamiento dental también forma parte de las opciones disponibles. Este procedimiento busca aclarar el tono de los dientes mediante técnicas supervisadas por profesionales.

Segura destacó la importancia de una valoración odontológica antes de iniciar cualquier tratamiento. El diagnóstico permite determinar las necesidades de cada paciente y elegir la alternativa más adecuada.

En el video adjunto podrá conocer las ventajas de cada procedimiento y las recomendaciones de la especialista para elegir el tratamiento más adecuado.

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