Estas ideas le ayudarán a mantener sus accesorios en orden

Collares enredados, aretes perdidos y pulseras dañadas son problemas frecuentes cuando los accesorios no tienen un almacenamiento adecuado.



Mantener estos artículos ordenados facilita encontrarlos. También ayuda a conservarlos en buen estado por más tiempo.



Entre las recomendaciones destacan separar accesorios por tipo o uso, guardar aretes en compartimentos pequeños y colgar collares para evitar enredos.



También es posible aprovechar cajas, bandejas y ganchos para mejorar la organización.



Contar con un espacio específico para joyería y accesorios ayuda a reducir el desorden y ahorrar tiempo.



En el video adjunto de Buen Día le mostramos ideas sencillas y funcionales para organizar accesorios en casa.



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