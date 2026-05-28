Estas ideas le ayudarán a mantener sus accesorios en orden
Contar con un espacio específico para joyería ayuda a reducir el desorden y ahorrar tiempo.
Collares enredados, aretes perdidos y pulseras dañadas son problemas frecuentes cuando los accesorios no tienen un almacenamiento adecuado.
Mantener estos artículos ordenados facilita encontrarlos. También ayuda a conservarlos en buen estado por más tiempo.
Entre las recomendaciones destacan separar accesorios por tipo o uso, guardar aretes en compartimentos pequeños y colgar collares para evitar enredos.
También es posible aprovechar cajas, bandejas y ganchos para mejorar la organización.
Contar con un espacio específico para joyería y accesorios ayuda a reducir el desorden y ahorrar tiempo.
En el video adjunto de Buen Día le mostramos ideas sencillas y funcionales para organizar accesorios en casa.
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