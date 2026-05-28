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Estas ideas le ayudarán a mantener sus accesorios en orden

Contar con un espacio específico para joyería ayuda a reducir el desorden y ahorrar tiempo.

Por Teletica.com Redacción 28 de mayo de 2026, 9:39 AM

Collares enredados, aretes perdidos y pulseras dañadas son problemas frecuentes cuando los accesorios no tienen un almacenamiento adecuado.

Mantener estos artículos ordenados facilita encontrarlos. También ayuda a conservarlos en buen estado por más tiempo.

Entre las recomendaciones destacan separar accesorios por tipo o uso, guardar aretes en compartimentos pequeños y colgar collares para evitar enredos.

También es posible aprovechar cajas, bandejas y ganchos para mejorar la organización.

Contar con un espacio específico para joyería y accesorios ayuda a reducir el desorden y ahorrar tiempo.

En el video adjunto de Buen Día le mostramos ideas sencillas y funcionales para organizar accesorios en casa.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.

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