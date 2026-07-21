¿Espera una cita médica? Conozca los derechos que tiene como paciente

¿Conoce a alguien que lleva meses o incluso años esperando una cita médica? ¿O ha tenido una mala experiencia durante una consulta en un centro de salud? Todas las personas tienen derechos que deben ser respetados durante su atención.

En Buen Día, el abogado Esteban Alfaro explica cuáles son esos derechos y qué puede hacer un paciente cuando considera que no se están cumpliendo.

Durante la entrevista, se abordan temas como:

El derecho al acceso oportuno a los servicios de salud.

El acceso a medicamentos.

La continuidad de los tratamientos.

La atención con calidad y trato digno.

Los derechos específicos de las personas adultas mayores.

En el video adjunto conocerá cuáles son los mecanismos disponibles para presentar gestiones o reclamos. También descubrirá por qué es importante que los usuarios conozcan sus derechos dentro del sistema de salud.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.