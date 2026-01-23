EN VIVO
Especialista explica causas ocultas del dolor lumbar crónico

El doctor Marco Lizano detalla cómo identificar este problema y las opciones de tratamiento disponibles.

Por Teletica.com Redacción 23 de enero de 2026, 9:20 AM

Si usted vive con dolor en la espalda baja y siente que ningún medicamento le da alivio, es posible que la causa no sea la columna, como comúnmente se cree. Hasta un 30% de los casos de dolor lumbar se originan en la articulación sacroilíaca, una zona poco conocida pero fundamental. 

En Buen Día, el doctor Marco Lizano, especialista en dolor y terapias regenerativas, explica cómo identificar este tipo de dolor y cuáles son las opciones de tratamiento que realmente funcionan (ver video adjunto).

