Esmaltes peligrosos: qué productos evitar para cuidar sus uñas

El Ministerio de Salud de Costa Rica prohibió, recientemente, la venta y el uso de varios esmaltes y geles semipermanentes.



Detrás de sus colores atractivos pueden esconderse componentes que causan irritaciones, reacciones alérgicas e incluso daños severos en la piel y las uñas.



La dermatóloga Carolina Morera le explica cuáles productos representan un riesgo, cómo identificarlos y qué alternativas seguras puede utilizar para mantener unas uñas bellas y saludables (ver video adjunto).



