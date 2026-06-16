¿Es candidato para una cirugía visual? Lo que debe saber antes de tomar la decisión

La miopía, el astigmatismo y la presbicia figuran entre los problemas visuales más comunes. Muchas personas utilizan anteojos o lentes de contacto para corregir estas condiciones. Otras buscan una solución permanente mediante cirugía.

No todos los pacientes son candidatos para una intervención. Los especialistas evalúan la edad, la estabilidad de la graduación, el grosor de la córnea y la salud ocular.

También consideran la presencia de enfermedades como cataratas o glaucoma. Cada caso requiere una valoración individual.

Las opciones incluyen procedimientos láser para corregir errores refractivos y el implante de lentes intraoculares. La elección depende de las características de cada paciente.

En el video adjunto le explicamos quiénes podrían beneficiarse de una cirugía visual. Además, repasamos las ventajas, los riesgos y las preguntas que conviene plantear antes de tomar una decisión.

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