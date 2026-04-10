Errores comunes que empeoran la presión alta y claves para evitarlos

Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, la hipertensión afecta aproximadamente al 37% de la población adulta en Costa Rica, es decir, aproximadamente 4 de cada 10 personas.

Se trata de una condición silenciosa que muchas veces no presenta síntomas, pero puede provocar complicaciones graves si no se controla adecuadamente.

Uno de los errores más frecuentes es suspender el tratamiento cuando la presión mejora o tomar los medicamentos solo cuando aparecen molestias. Sin embargo, especialistas insisten en que el control depende en gran medida de la constancia en el tratamiento.

Entre las recomendaciones más importantes para el manejo correcto están:

​Tomar el medicamento siempre a la misma hora.

No suspenderlo sin indicación médica.

Evitar automedicarse o cambiar dosis por cuenta propia.

Reducir el consumo de sal.

Además, es fundamental asistir a controles médicos y mantener hábitos saludables como una alimentación balanceada y buen descanso.

En el video adjunto le explicamos otros errores frecuentes que podrían afectar el control de su presión arterial y cómo evitarlos.



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