Errores comunes al tomar medicación para la tiroides y cómo evitarlos

El tratamiento para la tiroides suele ser muy efectivo, pero no está exento de detalles que deben atenderse con precisión.

La hora en que se toma la pastilla, por ejemplo, o los alimentos que se consumen o incluso el tipo de suplementos que se usan, pueden interferir en su correcta absorción (ver video adjunto en la portada).

Hoy en Buen Día, conversamos con el endocrinólogo Javier Calvo, quien nos recuerda no solo las instrucciones médicas más importantes, sino también los hábitos cotidianos que podríamos ajustar para favorecer nuestra salud tiroidea.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.