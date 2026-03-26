Enfermedades renales avanzan en silencio: consultas se disparan en el país

Las enfermedades del riñón muestran un crecimiento preocupante en Costa Rica. Datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) revelan que las consultas por estos padecimientos aumentaron de 86 mil en 2020 a más de 171 mil en 2025, lo que representa casi el doble en apenas cinco años.

Entre las afecciones más frecuentes se encuentran la enfermedad renal crónica, el daño renal asociado a la diabetes y las complicaciones derivadas de la hipertensión arterial (ver video adjunto en la portada).

Especialistas advierten que uno de los principales problemas es que estas enfermedades suelen avanzar sin síntomas en sus etapas iniciales, lo que provoca que muchas personas sean diagnosticadas cuando el daño ya es significativo.

Ante este panorama, autoridades de salud insisten en la importancia de la prevención y el control de factores de riesgo. Recomiendan vigilar la presión arterial y los niveles de azúcar en sangre, evitar la automedicación —especialmente con analgésicos—, mantener una adecuada hidratación y realizar actividad física de forma regular.

Además, aconsejan someterse a exámenes de sangre y orina en caso de presentar factores de riesgo.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recuerda que la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo y la obesidad son los principales factores que contribuyen al deterioro de la función renal.

Detectar la enfermedad a tiempo puede marcar la diferencia entre un tratamiento oportuno y complicaciones graves.

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